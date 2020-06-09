РИАМО - 9 июн. По предварительной записи в столице продолжат работать 88 центров государственных услуг «Мои документы», такой формат на данный момент остается самым безопасным для посетителей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Режим работы центров госуслуг по предварительной записи будет сохраняться до особого распоряжения мэра столицы.

«Горожане могут получить 144 услуги по экстерриториальному принципу в ближайших офисах «Мои документы», а также шесть услуг, по которым принимают сотрудники районных МВД. Чтобы получить документы по ранее поданным заявлениям, тоже нужно записаться заранее. Сделать это можно в разделе «Услуги» в личном кабинете на mos.ru», – говорится в материале.

Оформить документы по кадастровому учету, зарегистрировать права по заявлению от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц можно в 17 офисах «Мои документы». Это можно сделать, даже если объект недвижимости находится за пределами Москвы.

Физические лица могут обратиться по данному вопросу в центры госуслуг районов Лефортово и Нижегородский. Еще 84 услуги доступны на mos.ru, gosuslugi.ru и на сайтах других ведомств в электронном виде.

Помимо этого, сотрудники центра занятости предоставляют помощь москвичам при поиске работы, помогают получить статус безработного, а работодателям подыскивают сотрудников. В последнем случае работодатели должны отправить онлайн-заявку в 35 центров госуслуг.

С момента открытия центры госуслуг посетили свыше 250 тысяч человек за две недели. Во всех офисах «Мои документы» нужно соблюдать масочно-перчаточный режим. На входе всем посетителям измеряют температуру. Тех, у кого она будет повышена, внутрь не пустят. Районные офисы работают ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские — с 10:00 до 22:00.