РИАМО - 9 июн. Большинство управляющих компаний Подмосковья оперативно отреагировали на требования по дезинфекции подъездов во время пандемии коронавируса, эти работы будут продолжать в течение лета, если Роспотребнадзор не даст другие рекомендации, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Во вторник под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева прошло расширенное заседание правительства Подмосковья. На заседании рассматривали вопрос, связанный с качеством работы управляющих компаний.

«Мы стараемся изменить культуру, качество работы УК. Каждый глава также должен быть в тесном контакте и держать руку на пульсе, если кто-то что-то не понимает, то с такой управляющей организацией мы дело иметь не будем. Главная задача каждой компании - получить признание жителей, которые ежемесячно платят ей за соответствующую работу и услуги», — сказал Воробьев.

Всего в Подмосковье 878 управляющих компаний. Качество их работы оценивают по ряду критериев, в том числе рассматриваются обращения жителей. Один из самых важных вопросов – состояние подъездов.

«Сегодня мы говорили о том, какие ошибки совершают УК при управлении многоквартирными домами. В приоритете, безусловно, содержание подъездов в МКД. Для нас важно, чтобы там было чисто и красиво. В летний период времени мы будем работать именно в этом направлении - чистить, ремонтировать, где-то точечно, где-то в полном объеме, в зависимости от текущего состояния», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Управляющие компании должны уделять пристальное внимание генеральной уборке и дезинфекции подъездов, точечному ремонту. Отчеты о работе фиксируются в мобильном приложении «Единая государственная информационная система обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской области».

Федина подчеркнула, что большинство управляющих компаний оперативно отреагировали на обязательные требования по дезинфекции и хорошо отработали. Пока Роспотребнадзором не будут даны иные рекомендации, дезинфекция продолжится все лето вместе с ремонтом подъездов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

9 ИЮНЯ

- Ученые выявили шесть разновидностей коронавируса. В ходе анализа ученым пришлось изучить 10,4 тысячи штаммов SARS‑CoV‑2.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. Общее число жертв пандемии в регионе составляет 590 человек.

- Почти 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили в Москве у людей младше 45 лет. Среди новых заразившихся – дети.

- За сутки в России зарегистрировали 8 595 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 739 новых случаев. В Москве - 1572.

- 641 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 672 заболевших.

- Свыше 5,3 тыс человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве. Всего в столице выздоровело 109 737 человек.