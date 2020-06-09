РИАМО – 9 июн. Столичный Таганский суд принял решение отправить актера Михаила Ефремова, ставшего участником смертельного ДТП в центре Москвы, под домашний арест, сообщает ТАСС.

«Выслушав мнения сторон, суд решил отправить Ефремова под домашний арест до 9 августа с установлением ему ряда ограничений», — говорится в сообщении.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем своего автомобиля врезался в фургон на встречной полосе на Смоленской площади. Водитель фургона позже скончался из-за полученных травм. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело. Актер признал свою вину в ДТП.

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