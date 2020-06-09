РИАМО - 9 июн. Следователь в ходе суда заявил, что актер Михаил Ефремов после смертельного ДТП нарушил условия подписки о невыезде, сообщает РИА Новости.

«Вчера Ефремов был отпущен под подписку о невыезде. Поскольку пострадавший в данном ДТП скончался, Ефремов был вызван в следственные органы, однако по месту проживания, указанному в подписке, он не был обнаружен, а был найден по другому адресу. В связи с этим подписка была отменена», - сказал следователь.

В связи с этим следствие ходатайствовало о домашнем аресте. Прокурор поддержал ходатайство, а сам актер заявил, что не против домашнего ареста.

Ефремов попал в аварию вечером 8 июня. Актер за рулем своего автомобиля врезался в фургон «Лада». Водитель фургона позже скончался от полученных травм. Ефремов признал себя виновным в ДТП.

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