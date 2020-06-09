РИАМО - 9 июн. Удой по всем породам коров за прошлый год в Подмосковье составил 7710 килограммов молока при содержании жира 4,13% и содержании белка – 3,34%, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В сравнении с аналогичными показателями прошлого года объем удоя увеличился на 273 килограмма, по содержанию жира – на 0,01% и белка - на 0,05%. Всего в регионе оценили 126 тысяч голов крупного рогатого скота.

«В рамках комплексной оценки сельскохозяйственных животных по происхождению, экстерьеру, продуктивности, воспроизводительной способности и качеству потомства оценено 125 943 голов крупного рогатого скота, в том числе 77,3 тысячи коров. Оценка производилась в 107 сельскохозяйственных организациях области», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Зоотехники региона подсчитали удой каждой коровы и вычислили среднюю жирность молока, а также оценили животных по экстерьеру и конституции.

Результаты показали, что на территории области разводятся 12 пород крупного рогатого скота молочного направления. Наибольший удельный вес имеют животные голштинской породы – 50,3% и черно-пестрой – 42,6%.

За прошлый год относительная численность голштинского поголовья увеличилась на 6,1%, при этом удельный вес животных черно-пестрой породы сократился на 4,5%, холмогорской и айрширской – на 0,8%.

Также в Подмосковье содержится крупный рогатый скот пород: джерсейская, костромская, симментальская, ярославская и другие.

Число 273 от числа 7710 = 3.54%