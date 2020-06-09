РИАМО - 9 июн. Правительство Москвы успешно прошло проверку, организованную премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, по соблюдению законности принятых в столице ограничительных мер, сообщил во вторник первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

«Это была достаточно оперативная проверка. Это было на прошлой неделе. Посмотрели ту законодательную базу, которая есть в Москве. Было принято решение, что она полностью соответствует действующему законодательству», - сказал Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, законодательная база, на основе которой принимались ограничительные меры, была проанализирована Минюстом РФ и Роспотребнадзором. Все заключения оказались на стороне московского правительства.

Немерюк также добавил, что больше всего жалоб от москвичей после введения ограничительных мер касалось применяемых штрафов за нарушение самоизоляции, работы приложения «Социальный мониторинг», а также как такового введения ограничений.

Ранее в Москве из-за пандемии коронавируса действовал режим всеобщей самоизоляции, в рамках которого можно было покидать дома только по веским причинам. Кроме того, для поездок на транспорте были введены цифровые пропуска. Эти меры прекратили действовать во вторник.

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Текстовая трансляция

9 ИЮНЯ

- Ученые выявили шесть разновидностей коронавируса. В ходе анализа ученым пришлось изучить 10,4 тысячи штаммов SARS‑CoV‑2.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. Общее число жертв пандемии в регионе составляет 590 человек.

- Почти 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили в Москве у людей младше 45 лет. Среди новых заразившихся – дети.

- За сутки в России зарегистрировали 8 595 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 739 новых случаев. В Москве - 1572.

- 641 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 672 заболевших.

- Свыше 5,3 тыс человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве. Всего в столице выздоровело 109 737 человек.