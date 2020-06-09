РИАМО - 9 июн. В период самоизоляции для гостиниц не вводились ограничения на работу, но некоторые из них прекратили свою деятельность или ограничили из-за отсутствия клиентов, со вторника вместе с другими отраслями гостиницы начали работать в обычном режиме, сообщил во вторник первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Ограничений на работу гостиниц не было, хотя, действительно, многие гостиницы, особенно сетевые, ограничили свою работу из-за отсутствия постояльцев. <…> Сейчас большинство гостиниц возобновили свою работу, при этом есть такой «защитный протокол», есть рекомендации Роспотребнадзора, которые учитываются (в том числе и гостиницами – ред.)», - сказал Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он отметил, что посетители в гостиницах также должны находиться в защитных средствах и соблюдать социальную дистанцию.