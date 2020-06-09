РИАМО - 9 июн. За последний месяц резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «Эйлитон» произвела и отгрузила 10,5 миллионов штук вакуумных пробирок, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Распространение коронавируса пошло на спад, это позволяет медучреждениям вернуться к полноценной плановой работе. В больницах, поликлиниках и клинико-диагностических лабораториях возобновляется оказание как первичной, так и специализированной помощи, что требует возобновления регулярных поставок приборов, реагентов, другой медицинской продукции.

«Благодаря локализации предприятия на территории ОЭЗ, где в отношении резидентов действует широкий перечень льгот и преференций, проект компании успешно развивается. В июне она планирует запустить новую линию и увеличить производительность еще на четыре миллиона пробирок», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

По словам гендиректора группы-компаний «Юнимед» Александра Шибанова, совместно с корейскими партнерами была налажена и регулярная поставка тест-полосок для анализов.

«Теперь они всегда имеются в достаточном количестве на нашем складе и могут быть незамедлительно отгружены в лечебно-профилактические учреждения», - подчеркнул Шибанов.

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Текстовая трансляция

9 ИЮНЯ

- Ученые выявили шесть разновидностей коронавируса. В ходе анализа ученым пришлось изучить 10,4 тысячи штаммов SARS‑CoV‑2.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. Общее число жертв пандемии в регионе составляет 590 человек.

- Почти 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили в Москве у людей младше 45 лет. Среди новых заразившихся – дети.

- За сутки в России зарегистрировали 8 595 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 739 новых случаев. В Москве - 1572.

- 641 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 672 заболевших.

- Свыше 5,3 тыс человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве. Всего в столице выздоровело 109 737 человек.