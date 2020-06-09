РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 июн. В Домодедовской больнице появились аппарат для бронхоскопии и экспресс-анализатор, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации Домодедова в соцсети «ВКонтакте».

«Новое оборудование появилось в Домодедовской ЦГБ: аппарат для бронхоскопии, позволяющий делать лечебно-диагностические процедуры при лечении верхних дыхательных путей», - говорится в сообщении.

Также в больнице появился новый экспресс-анализатор, который позволит увеличить достоверность интерпретации результатов анализов.