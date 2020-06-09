РИАМО - 9 июн. Свыше 3 тысяч заявок на кредит под 2% на сохранение занятости поступило в кредитные организации от предпринимателей Подмосковья с начала действия программы - с 1 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Московской области.

«Почти половина заявлений (48%) на общую сумму 3051,1 миллиона рублей уже получили одобрение», — отметила первый заместитель министра экономики и финансов региона Екатерина Зиновьева.

Компании и ИП из пострадавших в связи с коронавирусом отраслей, а также социально ориентированные некоммерческие организации с 1 июня могут получить льготный кредит под 2% для сохранения рабочих мест. Кредит предоставляется на выплату зарплат сотрудникам, рефинансирование кредита и погашение ранее взятого кредита под 0%.

Тем предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами – всю сумму выплатит государство. Если в штате останется не менее 80% работников, предприниматель должен будет вернуть половину ссуды и процентов по ней.

Для получения кредита организации, в том числе социально ориентированные НКО, и индивидуальные предприниматели могут обратиться в банки.

С помощью ФНС РФ кредитные организации проверят заявление автоматически без дополнительных подтверждающих документов и получат верифицированные данные о статусе заемщика из государственных реестров, о том, к какой отрасли относится компания, численность ее сотрудников и статус в едином реестре малого и среднего предпринимательства.

Банками-партнерами по специальной кредитной программе поддержки занятости являются Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Открытие, Газпромбанк и Совкомбанк.