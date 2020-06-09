РИАМО - 9 июн. В подмосковном Реутове стартовали работы по проектированию ландшафтного парка площадью порядка 5 гектаров между МКАД и микрорайоном 6А, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В Реутове начались мероприятия по проектированию живописного парка в северной части города. Специалисты подрядной организации в данный момент проводят инженерно-геологические работы. К середине июля на втором этапе проектирования при участии жителей будет создана архитектурно-художественная концепция. После этого подрядчик разработает и утвердит проектно-сметную документацию. На это уйдет около пяти месяцев», - говорится в сообщении.

Средства на создание концепции парка были выделены из муниципального бюджета. Новая зона отдыха станет зеленым буфером между автодорогой и жилыми домами.

«Наша главная задача – сохранить природный ландшафт данной территории. Пока мы в самом начале творческого пути. Нынешний бурелом превратится в красивый живописный парк: появятся велодорожки, пешеходные артерии, зоны отдыха для жителей. При создании будем учитывать особенности почвы и расположения подземных коммуникаций», - сказал архитектор проекта Владислав Кунин.

Он также отметил, что деревья и кустарники, расположенные на территории будущего парка, трогать не будут - им придадут красивую форму, а облепиховые заросли могут стать подспорьем для создания облепиховой рощи.

«Через эту территорию проходят нефте- и газопроводы, расположение которых в обязательном порядке будет учтено при разработке проекта. На данном этапе нам необходимо грамотно и гармонично соединить воедино инженерную и рекреационную нагрузку. Мы хотим удовлетворить потребности жителей, которые проживают в соседних домах, и также сохранить основную функцию этой зоны – своеобразного зеленого щита», - добавила советник главы города по вопросам благоустройства Полина Конышева.

Новый парк расположится на территории площадью почти в 5 гектаров.