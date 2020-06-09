РИАМО - 9 июн. Одной из самых популярных выставок музея «Новый Иерусалим» стала выставка «Цвет. 90 шедевров Подмосковья», которую посетили свыше 100 тысяч человек, экспонаты уже вернулись в родные музеи, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Во время нахождения экспонатов на выставке «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья» в залах поддерживался необходимый температурно-влажностный режим, а также соблюдались все условия безопасности, соответствующие нормам. Таким образом, обеспечивалась сохранность предметов искусства», – сказала руководитель экспозиционно-выставочного отдела музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

Выставка проходила в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» с 28 сентября 2019 года по март 2020 года. Она вошла в рейтинг самых популярных у посетителей по версии журнала The Art Newspaper Russia. По причине пандемии коронавируса работы по возвращению экспонатов приостановили на два месяца (апрель и май). Всего картины отсутствовали в своих родных музеях больше полугода.

Передача-приемка экспонатов велась с использованием средств индивидуальной защиты и под контролем ответственных хранителей музеев. После стороны подписали акт сдачи-приемки музейных предметов.

В проекте приняли участие федеральные, региональные и муниципальные музеи Подмосковья: «Новый Иерусалим», Серпуховский историко-художественный музей, музей-усадьба «Архангельское», музей-заповедник «Абрамцево», музей-заповедник «Дмитровский Кремль», музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И.Тютчева и другие.

Обзорная видеоэкскурсия по выставке с участием экскурсовода Натальи Бочаровой доступна на сайте, в социальных сетях и на YouTube-канале музея «Новый Иерусалим». В проекте были представлены работы русских художников XVIII-XX веков: Поленова, Шишкина, Айвазовского, Сурикова, Маковского, Васнецова, Саврасова и других.

Музей «Новый Иерусалим» с 18 марта временно приостановил свою работу по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки в мире. Для тех, кто не успел посетить выставку «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья», музей совместно с компанией ICORP360 запустил виртуальный тур, благодаря которому можно прогуляться по выставке в онлайн-режиме.