РИАМО - 9 июн. В районе Сокольники на востоке Москвы построят новую гостиницу, ее фасады украсят изображениями соколов, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.



«В силуэте здания угадывается образ парящего сокола, ведь история Сокольников связана с царской соколиной охотой, которая устраивалась здесь в XVI веке. На парк выходит застекленная часть комплекса с панорамными видами, а с противоположной стороны — практически глухая кирпичная стена с перфорацией из узких оконных проемов, создающих в темное время светящийся паттерн с изображением птиц», — рассказал главный архитектор Москвы, первый зампредседателя комитета по архитектуре и градостроительству города Сергей Кузнецов.

Он добавил, что этот необычный проект был в числе финалистов Архитектурной премии Москвы в 2020 году.

В гостинице будет 200 номеров. В ней будет 21 этаж. Общая площадь комплекса — около 20 тысяч квадратных метров. Первый этаж образует уютный замкнутый дворик с аркой, которая как своеобразное внутреннее окно открывается в сторону парка. Для посетителей гостиницы будет работать подземная парковка.

Гостиница будет находиться по адресу: улица Сокольнический Вал, владение 37. Рядом располагается парк «Сокольники» и Рижская эстакада с железнодорожным узлом.

Здание планируют построить к 2021 году.