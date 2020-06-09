РИАМО - 9 июн. Приложение «Социальный мониторинг» продолжит свою работу еще некоторое время после снятия ограничительных мер, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
Приложением пользуются все пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые лечатся дома.
«Отменили полностью цифровые пропуска. «Социальный мониторинг» продолжает работать и, видимо, еще будет работать как инструмент для контроля за теми, кто заражен Covid-19. Чтобы эти люди не выходили на улицу, не заражали других людей», - сказал Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
В столице со вторника отменили цифровые пропуска и режим самоизоляции.
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Текстовая трансляция
9 ИЮНЯ
- Ученые выявили шесть разновидностей коронавируса. В ходе анализа ученым пришлось изучить 10,4 тысячи штаммов SARS‑CoV‑2.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. Общее число жертв пандемии в регионе составляет 590 человек.
- Почти 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили в Москве у людей младше 45 лет. Среди новых заразившихся – дети.
- За сутки в России зарегистрировали 8 595 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 739 новых случаев. В Москве - 1572.
- 641 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 672 заболевших.
- Свыше 5,3 тыс человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве. Всего в столице выздоровело 109 737 человек.
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