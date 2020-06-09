Июнь стал для москвичей месяцем отмены запретов, введенных из-за пандемии коронавируса. С 9 июня в Москве отменена обязательная самоизоляция, пропускной режим и прогулки по графику. Впереди – снятие других ограничений. Москвичи, которые больше двух месяцев в основном сидели дома, наслаждаются прогулками по городу безо всякого расписания.

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Обедать в парке

Первое, что сделали многие горожане – отправились в главные городские парки и скверы – на ВДНХ и в парк Горького.

И хотя кафе и рестораны еще не открыты, кроме еды на вынос, это не мешает людям радоваться первым жарким денькам и свободе.

«Как хорошо, что сейчас есть возможность пойти на обед в парк горького, даже если обед это всего-навсего мороженое», - написала в Instagram ksu_blondi.

Правда, посидеть на скамейках пока нельзя – это ограничение снимут лишь 23 июня.

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Просто ходить

Многие признаются, что кайфуют от того, что можно просто так погулять по городу.

Другие уже активно катаются на велосипедах и роликах, чтобы навестить любимые места столицы.

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Безлюдная ВДНХ и толпы на Патриках

Как отмечают москвичи, на ВДНХ пока довольно пустынно, нет обычных толп гуляющих.

Впрочем, некоторые не огорчаются и пользуются этим, например, танцуют на свежем воздухе.

А вот на Патриарших, по словам пользователей, уже толпы гуляющих и очереди за кофе на вынос. Благо, можно свободно гулять, ведь все графики отменены!

Девушки признаются, что буквально «опьянели» от ощущения свободы после двухмесячной изоляции.

Жители Подмосковья тоже наслаждаются свободой.

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Подвести итоги карантина

Некоторые москвичи не просто радуются снятию ограничений, но и подводят итоги двухмесячной самоизоляции, делятся достижениями и отмечают плюсы.

Кто-то прочитал кучу книг, научился готовить, заниматься спортом на свежем воздухе без тренера (фитнес-центры в Москве откроются 23 июня)

а кто-то жалуется на временное опустошение…

Удаленка, прощай!

Некоторые москвичи уже вышли работать в офисы и с радостью покидают домашние офисы.

А некоторые шутят про то, что теперь «можно делать все то, что делал раньше, только легально».

Правда, пока не все – до конца июня снимут еще целый блок ограничений.

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