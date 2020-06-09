РИАМО - 9 июн. Окончательного решения о приглашении зрителей на парад Победы, который пройдет 24 июня на Красной площади, пока еще не принято, мероприятие может пройти со зрителям на сообщил во вторник первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Все на самом деле смотрели всегда по телевизору парад (Победы – ред.). <...> На сегодняшний день, насколько я понимаю, окончательного решения нет по поводу того, будут ли зрители на трибуне или нет», - сказал Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он выразил уверенность в том, что на параде Победы будет возможность обеспечить безопасность в условия эпидемиологической ситуации.

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