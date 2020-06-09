РИАМО - 9 июн. Актер Михаил Ефремов, который устроил смертельное ДТП в Москве, в ходе заседания в Таганском суде заявил, что согласен на домашний арест, сообщает РИА Новости.

О домашнем аресте для артиста ходатайствовало следствие.

«Ефремов в суде заявил, что согласен на домашний арест», - говорится в сообщении.

Журналистам актер театра и кино сказал, что произошедшее чудовищно.

Ефремов попал в аварию вечером 8 июня. Актер за рулем своего автомобиля врезался в фургон «Лада». Водитель фургона позже скончался от полученных травм. Ефремов признал себя виновным в ДТП.

Видео аварии с участием актера Михаила Ефремова в Москве>>