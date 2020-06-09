РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 июн. В связи с проведением плановых работ в нескольких населенных пунктах Домодедова 10 июня ожидается нарушение электроснабжения, сообщается на официальном сайте администрации округа.

«В связи с работами, проводимыми в электрических сетях ПАО «МОЭСК», ожидается нарушение электроснабжения в деревне Щеглятьево», - говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии там ожидается на шесть часов в промежуток времени с 10:00 до 17:00. На такой же период в этот же промежуток времени ожидается нарушение электроснабжения в поселке Повадино, деревне Артемьево и в микрорайоне Белые Столбы в частном секторе, а также в многоквартирных домах 8 и 10 на улице 1-й Московский проезд, амбулатории, привокзальных магазинах, здании почты и администрации.

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения», по телефону «Светлой линии» 8(800) 700-40-70, а также в диспетчерской «Южных сетей» по телефону 8(496)796-39-27.