РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. В подмосковном Подольске мужчину, который обманул 47 потерпевших, пообещав оказать им косметологические услуги, приговорили к лишению свободы сроком на пять лет, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник подольского городского прокурора Иван Федоров.

В Подольске мужчина в период с 15 июня 2015 года по 23 сентября 2016 года, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью, занимался розничной торговлей косметическими и парфюмерными товарами, заключал договоры на оказание услуг. Он обещал оказать определенное количество косметологических услуг, но, получив за них деньги, оказывал услуг меньше, а разницей распоряжался по своему усмотрению. В итоге он причинил материальный ущерб 47 потерпевшим.

«Подольская городская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого в совершении 47 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба с использованием служебного положения). Подозреваемый признал свою вину в совершенных преступлениях и возместил потерпевшим материальный ущерб, но это не позволило ему избежать уголовной ответственности. Суд вынес приговор 13 мая 2020 года и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет», - сказал Федоров.

Мошенничество или хищение чужого имущества, а также приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, является уголовно наказуемым деянием, за которое предусмотрено наказание.