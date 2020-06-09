РИАМО - 9 июн. На сегодняшний день после снятия ограничений в столице вернулось в работу 80% предприятий сферы услуг, в то же время одной из самых чувствительных к ограничительным мерам стала сфера общественного питания, сообщил во вторник первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

«На сегодняшний день у нас уже практически 70% магазинов открылось. И уже почти на 80% открылась сфера услуг», - сказал Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он также добавил, что одной из самых чувствительных к ограничительным мерам стала сфера общественного питания.

В столице начали отменять ограничения, введенные из-за коронавируса. Со вторника перестали действовать режим самоизоляции и пропускной режим.

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9 ИЮНЯ

- Ученые выявили шесть разновидностей коронавируса. В ходе анализа ученым пришлось изучить 10,4 тысячи штаммов SARS‑CoV‑2.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. Общее число жертв пандемии в регионе составляет 590 человек.

- Почти 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили в Москве у людей младше 45 лет. Среди новых заразившихся – дети.

- За сутки в России зарегистрировали 8 595 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 739 новых случаев. В Москве - 1572.

- 641 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 672 заболевших.

- Свыше 5,3 тыс человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве. Всего в столице выздоровело 109 737 человек.