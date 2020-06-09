РИАМО - 9 июн. Фасады поликлиники «Аэрофлота» в столичном районе Сокол отреставрируют, им вернут исторический облик, здание построили в 1930-х годах, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента культурного наследия.

Специалисты уже приступили к реставрации. Здание, в котором находится медицинский центр «Аэрофлот», обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. Поэтому все работы в нем пройдут под контролем Мосгорнаследия.

«Поликлиника «Аэрофлота» — одно из самых интересных зданий района Сокол. Сейчас здесь начинаются работы по сохранению фасадов: специалисты уже приступили к установке строительных лесов и демонтажу бухтящих слоев штукатурки. Далее им предстоит привести в порядок кирпичную кладку цоколя, заменить деформированные металлические отливы на оконных рамах, провести антисептическую обработку стен, покрасить фасады в исторический цвет, а также отреставрировать металлические лестницы», — рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Отдельное внимание планируется уделить декору памятника. Реставраторы вернут исторический облик декоративному обрамлению окон, подоконным карнизам, кессонным потолкам колоннады и колоннам.

Здание поликлиники построили в 1930-е годы. Первоначально его использовали для педагогического техникума имени Тимирязева и возводилось по проекту мастерской Константина Мельникова. Однако позже в здании решили разместить поликлинику. Авторами проекта стали архитекторы Илларион Иванов-Шиц и Николай Гофман-Пылаев.