РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 июн. Во вторник лесники Дмитровского филиала «Мособллес» и экологи Контрольного управления совместно с жителями ЖК в деревне Бородино очистили от мусора участок леса №95 Хлебниковского лесничества, сообщается в Instagram-аккаунте Контрольного управления администрации горокруга.

«Всего общими усилиями во вторник было вывезено на вторичную переработку и полигон порядка 60 кубических метров мусора. Напоминаем, если вы хотите организовать субботник, необходимо заведомо согласовать свои действия с администрацией округа или своим территориальным управлением. Контакты есть на сайте mytyshi.ru/administration», - говорится в сообщении.

Оставленные на обочинах дорог после субботников мешки с мусором являются огнеопасными навалами, а также растаскиваются животными.