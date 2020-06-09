РИАМО - 9 июн. Пассажиропоток в столичной подземке и МЦК увеличился на треть, так, 8 июня москвичи совершили 2,68 миллиона поездок — 31% от показателей до пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

При этом к общественному транспорту и личным автомобилям в Москве вернулись уже больше 50% от того количества пассажиров, которое было 14 марта — 5,57 миллиона человек.

«Сегодня в час пик с 7.00 до 9:00 в метро было 597,3 тысячи поездок — на 58% меньше, чем в такой же день год назад. Ситуация была стабильной: 94% пассажиров вошли на станции в масках, а 80% — в перчатках», - говорится в сообщении.

Несмотря на отмену режима самоизоляции и цифровых пропусков, в столице продолжает действовать масочно-перчаточный режим. Это значит, что в общественных местах необходимо надевать маски и перчатки.

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Текстовая трансляция

9 ИЮНЯ

- Ученые выявили шесть разновидностей коронавируса. В ходе анализа ученым пришлось изучить 10,4 тысячи штаммов SARS‑CoV‑2.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. Общее число жертв пандемии в регионе составляет 590 человек.

- Почти 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили в Москве у людей младше 45 лет. Среди новых заразившихся – дети.

- За сутки в России зарегистрировали 8 595 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 739 новых случаев. В Москве - 1572.

- 641 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 672 заболевших.

- Свыше 5,3 тыс человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве. Всего в столице выздоровело 109 737 человек.