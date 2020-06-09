РИАМО - 9 июн. Поисково-спасательный отряд взрывотехников № 22 ГКУ «Мособлпожспас» обезвредил боеприпас времен Великой Отечественной войны в городском округе Клин, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

«Местные жители увидели боеприпас на дне неглубокой речки и обратились в службу спасения. Взрывотехники установили, что снаряд представлял собой 50-миллиметровую минометную мину, которая была обезврежена специалистами», - рассказал начальник отряда Олег Совенков.



Снаряд нашли рядом с полуразрушенной Знаменской церковью.



Ранее боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли на берегу реки в селе Озерецкое Сергиево-Посадского городского округа.