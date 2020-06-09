РИАМО - 9 июн. В столице могли ввести пропуска на совершение прогулок, в рамках снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, рассматривали несколько вариантов, сообщил во вторник первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Со вторника в Москве отменили режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок.

«Можно было ввести, как наши коллеги из других регионов, пропуска на прогулки. <...> Ключевой момент был в том, что каким-то образом попытаться все-таки не одновременно всех выпустить на улицу, а постепенно. <...> Вводить какой-то новый вид пропусков на то, чтобы люди гуляли, наверное, это был бы жесткий вариант. Поэтому предложили эксперимент (с созданием графика прогулок - ред.)», - сказал Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Немерюк добавил, что правительство Москвы рассматривало несколько вариантов снятия ограничений в городе. По его словам, жители столицы с большой ответственностью отнеслись к соблюдению ограничений.

С 1 по 9 июня в Москве действовал особый режим прогулок: гулять можно было по определенному графику и только в маске. График прогулок для каждого дома можно было посмотреть на официальном сайте мэра города.

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9 ИЮНЯ

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- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. Общее число жертв пандемии в регионе составляет 590 человек.

- Почти 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили в Москве у людей младше 45 лет. Среди новых заразившихся – дети.

- За сутки в России зарегистрировали 8 595 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 739 новых случаев. В Москве - 1572.

- 641 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 672 заболевших.

- Свыше 5,3 тыс человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве. Всего в столице выздоровело 109 737 человек.