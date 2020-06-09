РИАМО - 9 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность того, чтобы средства бюджета шли на те цели, которые определяют жители, в регионе запущен специальный проект «Народный бюджет», говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Во вторник под руководством губернатора прошло расширенное заседание правительства региона. На заседании отдельное внимание уделили проекту «Народный бюджет», который начался в 2020 году по инициативе Воробьева. Смысл инициативного бюджетирования заключается в том, что жители собирают группу единомышленников и сами решают, куда вложить средства бюджета и часть своих денег: в детские площадки, подъезды, игровые комнаты в садах, благоустройство.

«Мы с каждым годом увеличиваем количество ресурсов, средств в региональном бюджете на то, что просят, за что голосуют наши жители. Мы считаем это элементом диалога, партнерства, сотрудничества с нашими жителями. Поэтому очень важно, чтобы деньги шли туда, куда хочет житель того или иного населенного пункта, города, деревни», — сказал Воробьев.

Проекты, которые будут реализованы, должны пройти несколько этапов отбора.

«Сначала проекты надо обсудить со всеми жителями, далее согласовать с администрацией и направить на так называемый региональный этап. Региональный этап - это конкурсный отбор проектов. По его итогам конкурсная комиссия принимает решения о победителях отбора с учетом итоговой балльной оценки согласно критериям», — рассказала зампред правительства Московской области – руководитель Главного управления территориальной политики Подмосковья Мария Нагорная.

Она добавила, что после этого средства должны направить в муниципалитеты и жители смогут принять участие в реализации проектов, в том числе будут контролировать процесс.

Проекты «Народного бюджета» представлены на портале «Добродел». С 22 по 31 мая за реализацию 648 инициатив проголосовало более 216 тысяч человек из 62 муниципалитетов.