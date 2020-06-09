РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июн. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила сотрудников Российского госархива кинофотодокументов с профессиональным праздником во вторник, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Хаймурзина вручила коллективу РГАКФД памятные подарки и ознакомилась с новыми проектами архива. В частности, директор архива Наталья Калантарова продемонстрировала короткий документальный фильм «Увидеть прошлое» о работе РГАКФД и особенностях хранения кино- и фотопленки, а также видеоролик о подвиге военных корреспондентов, автор - медиастудия «Дети архива».

«Мы гордимся тем, что главный архив кинофотодокументов, где хранятся уникальные кадры, находится у нас, в Красногорске. Ценим и уважаем вашу кропотливую работу, и с нетерпением ждем открытия нового здания, благодаря чему у жителей появятся новые возможности знакомства с тем культурным наследием, которое хранится в фондах архива», - сказала Хаймурзина.

Глава округа также посетила фотохранилище, где хранится 1,2 миллиона уникальных документов, начиная с 1850 года. Хаймурзина поблагодарила архивистов за кропотливую работу, в частности - за проекты, реализованные к 75-летию Великой Победы, которые удалось завершить, несмотря на ограничения, введенные в связи с пандемией Covid-19.

«С 25 марта 2020 года сотрудники работают по отдельному графику. У нас было организовано ежедневное дежурство 15 специалистов. В год празднования 75-летия Победы сотрудникам необходимо было завершить проекты с использованием кинофотодокументов, созданных фронтовыми операторами и журналистами», - пояснила Калантарова.

К празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники архива подготовили проекты с использованием кинофотодокументов для эфиров основных телеканалов страны таких, как ВГТРК, «Первый канал», «Победа», «Культура», «Звезда» и других.

В горокруге Красногорск свой профессиональный праздник во вторник отмечают и сотрудники архивного отдела администрации округа Красногорск. Районный государственный архив в Красногорске был создан в апреле 1944 года, на данный момент в архиве – 275 фондов объемом почти 75 тысяч единиц хранения.