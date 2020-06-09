РИАМО - 9 июн. В городском округе Озеры возобновили движение автотранспорта по мосту через реку Оку, это связано с падением уровня воды до максимальной эксплуатационной отметки, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Ограничение движения на Бобреневском, Митяевском и Черкизовском мостах в Коломенском городском округе на сегодняшний день сохраняется», – говорится в материале.

Ранее в городском округе Озеры в связи с повышением уровня воды из-за обильных осадков временно ограничили автомобильное движение по мосту через реку Оку. Движение пешеходов оставалось без ограничений.

В конце весны Подмосковье оказалось в эпицентре сильных ливней. С 29 мая на Московскую область обрушилась первая волна рекордных дождей, затем наступило небольшое затишье. Затем за несколько дней июня выпало до трети от месячной нормы осадков.