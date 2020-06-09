Восьмого июня в центре Москвы произошла авария с участием актера Михаила Ефремова. В пьяном состоянии он не справился с управлением своего джипа и врезался в автомобиль, за рулем которого находился водитель компании по доставке продуктов. Пострадавший скончался в больнице, а актеру грозит тюремный срок. Авария вызвала большой резонанс в Сети. Как на инцидент отреагировали российские звезды, журналисты и политики, читайте в материале РИАМО.

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«Произошла страшная трагедия»

Одними из первых ситуацию прокомментировали коллеги Ефремова из театра «Современник». В разговоре с телеканалом «360» актер Андрей Аверьянов сказал: «Очевидно, что произошла страшная трагедия. А разбираться, пусть разбираются, кому положено в этом, и, соответственно, наказывают или не наказывают».

На момент разговора Аверьянов отметил, что не верит сообщениям СМИ и ждет официальной информации.

«Не позавидуешь, но это не отменяет того, что произошло страшное горе. Поскольку Миша – человек публичный и очень известный, то это в 10 раз больше накладывает ответственность на него и на его близких. Все это очень, очень неприятно», – добавил актер.

В свою очередь, директор-администратор театра Александр Сидельников заявил, что не знает, как комментировать произошедшее.

«Ефремов не последний актер, но он гражданин, и, соответственно, нужно [действовать] по закону», – лишь отметил он.

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«Теперь уголовник и душегуб»

Наиболее резко об инциденте высказался спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев, заявив, что актера следует приговорить к тюремному сроку. «В тюрьму!!! Убийцу!!!! Артист Ефремов должен быть наказан по всей строгости закона!!! Это тюрьма!!! Михаил Ефремов подонок и убийца!!! Пострадавший в ДТП Сергей Захаров умер ночью в больнице...», – написал он в своем Instagram.

Раскритиковал поступок Ефремова и актер Вадим Жук, который рассказал на своей странице в Facebook, что потрясен и возмущен произошедшим. По его мнению, несмотря на то, что Ефремов – «блестящий актер и яркий человек», никакой талант и общественная позиция не оправдывают произошедшего.

«Его ждет заслуженное наказание. А как еще? Какой тяжкий порок веселое безалаберное пьянство. Как долго он сходит нам с рук, как жестоко показывает зубы. Теперь все равно к какому ты принадлежал лагерю. И не стоит это ни подчеркивать, ни спекулировать этим. Убийца. И самоубийца», – написал Вадим Жук.

Писатель Эдуард Багиров рассказал подписчикам своего аккаунта в Telegram, что давно знаком с Ефремовым и до недавних событий очень хорошо к нему относился. «Его невозможно не любить. Потому что он искренний, чистый, светлый, тонкий, звонкий и прозрачный, плюс по-настоящему великий русский артист. Был. До сегодняшней ночи. Теперь он уголовник и душегуб». Он отметил, что не знает, где актер мог настолько «повредить карму», что даже «труп в биографию прислали», и заключил, что Ефремова ему в этой ситуации не жаль.

Однако больше всего пользователей Сети удивила реакция на инцидент дочери Ефремова – 19-летней Анны-Марии. Девушка опубликовала сторис в Instagram, где отметила, что не одобряет его поступок и не собирается оказывать поддержку. Она уточнила, что «нечего ездить пьяным за рулем», также добавив, что если отца посадят, то она будет носить ему передачки.

«Я искренне надеялся, что Сергей выживет и ситуация не станет такой серьезной. Сегодня буду связываться с его родными. В отце я разочарована. Покрывать и говорить, что он не виноват, глупо и безответственно», – написала Анна-Мария.

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«Оказать материальную поддержку»

В свою очередь некоторые известные личности выразили желание помочь семье пострадавшего и призвали пользователей Сети соблюдать правила ПДД.

Так писатель Сергей Минаев написал в Telegram, будто каждый думает, «что с ним подобная ситуация никогда не произойдет», и призвал брать такси, будучи нетрезвым.

«Все и всегда говорят одно и тоже: «Я норм, я хорошо вожу в любом состоянии, мне ехать 12 минут». <…> Люди, пожалуйста, не садитесь за руль пьяными, нанюханными, обкуренными, в любом состоянии измененного сознания», – заметил он.

Кроме того, писатель опубликовал положительные отзывы клиентов погибшего курьера о его работе.

Публицист Виктор Шендерович призвал оказать финансовую поддержку семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. «В кризис ему пришлось ехать в Москву и искать работу здесь. Сначала в охране, потом собирал стеллажи для магазинов, потом стал курьером, развозил продукты. У него остались жена, двое детей и мама. Я считаю, что мы, друзья и знакомые Михаила Ефремова, не сделавшие ничего, для того, чтобы он не садился за руль пьяным, обязаны поддержать эту семью», – написал он в Facebook и попросил поделиться банковскими реквизитами семьи Захарова.

Также поступил и гендиректор лейбла Black Star Павел Курьянов (Pashu). Об этом он заявил на своей странице в Instagram, рассказав про сложное положение родных погибшего: «Скорее всего, средств на существование у этой семьи не будет. Пожалуйста, скиньте мне в директ информацию об этой семье. Хочу оказать материальную поддержку».

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«Нелепо и обидно»

Некоторые знаменитости пожалели не только погибшего, но и самого виновника ДТП.

«Мне очень жаль видеть, как блистательный русский артист Михаил Ефремов убивает себя, да еще и вот таким общеопасным способом. Вместо того, чтобы в очередной раз восхищаться его талантом, мы вынуждены видеть его «героем» криминальной хроники. Мне очень жаль пострадавшего в аварии человека (дай бог, чтобы врачи спасли ему жизнь). Но и Мишу мне тоже жаль. В его послужном списке должны быть благодарные зрители, а не жертвы его ошибок. Нелепо и обидно», – написала в своем Telegram-канале телеведущая Тина Канделаки на момент, когда о еще не было известно о смерти водителя, с которым столкнулся Ефремов.

Свое мнение выразила в Twitter главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян: «Очень не хочется, чтобы грандиозный русский актер сидел в тюрьме. Очень не хочется, чтобы люди, обличающие беззаконие, сами регулярно творили ужасающие беззакония. Очень не хочется, чтобы немолодой курьер-водитель погиб или остался инвалидом».

Актер Михаил Ефремов «обязательно сядет» и шум от резонансного ДТП не утихнет, также добавила Симоньян в своем Telegram-канале.

«Я очень ценю Мишин талант, но не понимаю, зачем в таком состоянии садиться за руль. Как думаете, какой будет исход для всеми любимого артиста? Только что сообщили, что человек из той машины скончался в Склифе от травм. Миша, что же ты такой дурак!!», - удивилась позже артистка Эвелина Бледанс.

Актриса Любовь Успенская предположила, что причиной состояния Ефремова послужили депрессия и печаль от того, что он остался «без дела» в условиях самоизоляции: «Мы разговаривали буквально на днях, хотя обычно он звонит редко. От этого еще грустнее. Что я не услышала в его голосе, в трубке телефона то, что могла бы... Мне кажется, я могла бы помочь. Вытащить его из депрессии и из того состояния печали, которое, как я понимаю сейчас, его тогда охватило».

Тем не менее, Успенская подчеркнула, что «не пытается никого защитить» и выразила соболезнования близким погибшего. «Мне больно и обидно, что я не смогла ничего сделать», – добавила артистка.

«Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову, я всегда с удовольствием принимала его приглашения участвовать в #ГражданиниПоэт и ценила его как актера и яркого человека, – написала Ксения Собчак. – Поступку Миши Ефремова нет оправдания, и я думаю, что он сам сейчас сидит над обломками своей жизни и не понимает, как так мог разрушить свою жизнь. Алкоголизм – зло. Многие мои близкие потеряли свою личность и талант в этом недуге».

Также, по мнению ведущей, реакция общества на ЧП лицемерна: «Но дело не в Ефремове. Дело в нас. В абсолютно лицемерном обществе, которое искренне не видит собственного лицемерия. Неделю назад все эти люди с «прекрасными лицами» дружно постили черные квадратики добра в честь вооруженного грабителя <…>, а сегодня эти же люди «страшно осуждают-с» Ефремова».

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«Не важно кто был за рулем»

Как сообщает «Комсомольская правда», высказаться по поводу произошедшего решил и депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Мы понимали, что человек болен. Я уже требовал сдать Ефремова в ЛТП на принудительное лечение от пьянки. Но решили ничего не делать. Теперь он устроил пьяный ужас, – прокомментировал ситуацию «Комсомольской правде» депутат Госдумы Виталий Милонов. – Лечить поздно. Только тюрьма. Жалеть его нельзя. Ефремов мог выключиться за рулем и влететь в пешеходов. Плевать, что он известный актер. Лишить его всех ролей и званий. И отправить на Колыму прорубать ледоколом дороги».

По данным «РИА Новости» в Кремле ДТП с участием артиста Михаила Ефремова назвали «чудовищным случаем». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не важно, кто был за рулем – водитель был пьян, а в результате аварии умер человек.

«Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, чудовищном случае, когда пьяный водитель – и неважно, кто он – устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь», – сообщил официальный представитель Кремля журналистам.

Он добавил, что в Кремле вообще не думают о том, стоит ли лишать Ефремова после случившегося звания заслуженного артиста РФ.