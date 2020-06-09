РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. В подмосковном Подольске завели уголовное дело на двух мужчин за незаконный сбыт 23 граммов героина, им может грозить до 20 лет тюрьмы, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник городского прокурора Денис Костюнин.

В Подольске двое мужчин вместе с неустановленным лицом незаконно приобрели героин массой более 23 граммов для последующего сбыта на территории округа. Однако не смогли довести свой преступный умысел до конца, так как наркотик у них изъяли сотрудники полиции.

«СУ УМВД России по Подольску в отношении двух жителей округа 7 июня возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет. Вину в инкриминируемом им деянии обвиняемые признали полностью», - сказал Костюнин.

Подольский городской суд 8 июня с учетом позиции Подольской городской прокуратуры избрал для обвиняемых меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время по уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на принятие законного и обоснованного решения.