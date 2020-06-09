РИАМО - 9 июн. Тушинская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя столицы, который ударил сотрудника ГИБДД кулаком по лицу, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Следствие считает, что 13 апреля 2020 года за нарушения правил дорожного движения молодого человека остановил инспектор ГИБДД: водитель выехал на встречную полосу движения, вел автомобиль с передними тонированными стеклами, без ОСАГО и регистрационных документов на автомобиль. Помимо этого, у обвиняемого не было цифрового пропуска в период режима повышенной готовности.

«В ответ на законные требования инспектора о предъявлении документов на автомобиль водитель ударил сотрудника полиции кулаком в лицо, после чего попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан на месте», - говорится на сайте.

Уголовное дело направили в Тушинский районный суд столицы. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.