РИАМО - 9 июн. До конца 2023 года в Москве за счет средств бюджета и инвесторов планируют построить 60 различных объектов медицинского назначения, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Речь идет о поликлиниках, станциях скорой помощи, лабораториях, больничных корпусах и санаториях.

«В Москве продолжается работа по развитию инфраструктуры здравоохранения и строительству медицинских учреждений. С начала этого года уже сдано в эксплуатацию 5 зданий для медицинских учреждений, а в оставшиеся месяцы года будут достроены еще 12 объектов», - рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

С 2011 до конца 2019 года в столице построили 85 медицинских объектов, из них 55 – силами девелоперов.