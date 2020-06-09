РИАМО – 9 июн. Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что за пять месяцев киберпреступность в России выросла на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, передает kp.ru.

«За последние пять месяцев количество преступлений с использованием интернета, информационных технологий, мобильной связи составило более 180 тысяч», — сказал Медведев на совещании по проекту концепции общественной безопасности до 2030 года.

Он добавил, что рост киберпреступности закономерен. Он связан с пандемией Covid-2019, из-за которой большинство жителей и организаций перевели свою деятельность в онлайн.