РИАМО - 9 июн. Возле международного аэропорта Шереметьево завершили остекление надземного пешеходного перехода, он находится на улице Авиационной, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Переходный переход остеклили в рамках реализации второго этапа реконструкции Старошереметьевского шоссе.

«В настоящий момент на объекте смонтирован каркас остекления, общий вес конструкции составил свыше 18 тонн. Площадь остекления составила 732 квадратных метра. В ближайшее время строители приступят к покраске пешеходного перехода", - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что для увеличения пропускной способности и повышения уровня безопасности на данном участке также ведется строительство еще трех надземных пешеходных переходов, за счет которых будут ликвидированы наземные переходы и демонтированы светофорные объекты.

Реконструкция Старошереметьевского шоссе началась два года назад. Здесь ежедневно проезжает от 10 тысяч до 35 тысяч. автомобилей. Реконструкция позволит вдвое увеличить пропускную способность объекта - до 70 тысяч автомобилей в сутки.