РИАМО - 9 июн. Архитекторы разработали проект нового детского сада в городском округе Озеры, документацию передали на этап получения заключения Мособлгосэкспертизы, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В здании обустроят залы для музыкальных и спортивных занятий, кабинеты психолога и логопеда. На территории сада разместят игровые и физкультурные площадки», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.



Здание будет иметь три этажа, его площадь составит порядка 3 тысяч квадратных метров. Объект возведут на улице Калинина за счет бюджета.



Постройка этого детского сада поможет решить проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях.



«Ввести новый детский сад в эксплуатацию планируется в 2022 году», - отметил Локтев.