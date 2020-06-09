РИАМО - 9 июн. Актеру Михаилу Ефремову, который стал участником смертельного ДТП, предъявили обвинение, дело рассматривают в столичном Таганском суде, сообщает РИА Новости.

«Ефремову предъявили обвинение в ДТП в состоянии опьянения, в котором погиб человек», - говорится в сообщении.

Следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте для артиста.

Ефремов попал в аварию вечером 8 июня. Актер за рулем своего автомобиля врезался в фургон «Лада». Водитель фургона позже скончался от полученных травм. Ефремов признал себя виновным в ДТП.

Смертельное ДТП с участием пьяного Ефремова: что известно о происшествии>>