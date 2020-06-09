РИАМО - 9 июн. Группа компаний «ДиПОС», специализирующаяся на выпуске изделий из металлопроката для разных отраслей промышленности, начала выпускать каркасы буронабивных свай, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.



Ассортимент продукции увеличили за счет расширения производства в подмосковном городе Лыткарино.



«В рамках развития подмосковное предприятие «ДиПОС» увеличило мощность переработки металла на 1 тысячу тонн в год. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, предприятие ведет набор сотрудников – на новом производстве компании в Лыткарине уже трудоустроено 36 человек. Компания с оптимизмом смотрит в будущее и продолжает расширять штат, прогнозируя рост объемов заказов», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.



Продукция компании применялась для устройства шумозащитных экранов на трассах М-3 «Украина» и М-10 «Россия» в Московской области.