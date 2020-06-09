РИАМО – 9 июн. Тренер Ирина Пирогова выразила сомнение, что фитнес-центры, которые откроются в столице 23 июня после периода самоизоляции, смогут принять всех желающих, кроме того, она сомневается, что в спортивных залах смогут обеспечить необходимые санитарные меры предосторожности, сообщает Nation News.

Так, Роспотребнадзор рекомендует, чтобы фитнес-центры принимали посетителей по записи, чтобы обеспечить социальную дистанцию.

«Для меня это чудо-чудесное. Мне непонятно, как это будет. На групповых занятиях, когда человек занимается, это и так полтора метра, но это все равно контакт. Человек дышит, вирус передается воздушно-капельным путем, я не представляю, как это будет сделано», — сказала Пирогова.

Она добавила, что спортивные залы до самоизоляции посещало множество человек и теперь посетителей будет сложно распределить.

Режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса, отменили в столице со вторника.

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Текстовая трансляция

9 ИЮНЯ

- Ученые выявили шесть разновидностей коронавируса. В ходе анализа ученым пришлось изучить 10,4 тысячи штаммов SARS‑CoV‑2.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. Общее число жертв пандемии в регионе составляет 590 человек.

- Почти 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили в Москве у людей младше 45 лет. Среди новых заразившихся – дети.

- За сутки в России зарегистрировали 8 595 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 739 новых случаев. В Москве - 1572.

- 641 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 12 672 заболевших.

- Свыше 5,3 тыс человек вылечились от коронавируса за сутки в Москве. Всего в столице выздоровело 109 737 человек.