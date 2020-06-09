РИАМО - 9 июн. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов вошел в топ-5 медиарейтинга председателей законодательных органов субъектов РФ за май 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

Брынцалов занял четвертое место в медиарейтинге.

«Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в мае стали Алексей Шапошников (Москва), Магомед Даудов (Чечня) и Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург)», - говорится в сообщении.

Брынцалов занимает пост спикера Мособлдумы с 2011 года.

Медиарейтинг формируется по данным медиаиндекса – это показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение медиаиндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.