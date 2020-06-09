РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. В подмосковном Подольске завели уголовное дело на мужчину, который присвоил выпавшее портмоне, ему может грозить до пяти лет тюрьмы, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник городского прокурора Денис Костюнин.

В Подольске местный житель оплачивал покупки в одном из сетевых магазинов и выронил портмоне. Стоящий за ним ранее неоднократно судимый мужчина незаметно наступил на портмоне и прикрыл его, после чего подобрал и покинул магазин. Полиция установила местонахождение обвиняемого, в ходе допроса свою вину он признал полностью.

«СУ УМВД России по Подольску 7 июня возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного материального ущерба). Санкция статьи предусматривает также наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сказал Костюнин.

В настоящее время по уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на принятие законного и обоснованного решения.