РИАМО - 9 июн. Концерн «РУСИЧ» подписал с компанией «Мособлгаз» договор на проведение комплекса работ по организации газоснабжения на территории индустриального парка «РУСИЧ - Домодедово», говорится в сообщении пресс-службы «Мособлгаза».

«Строительство трубопровода и подключение к газовым сетям всего объекта будут реализованы поэтапно и полностью завершены в течение 2 лет. Новый трубопровод позволит обеспечить индустриальный парк «РУСИЧ - Домодедово» газоснабжением объемом 10 тысяч кубических метров в час», - говорится в сообщении.

Индустриальный парк «РУСИЧ - Домодедово» находится между Симферопольским и Каширским шоссе. Транспортную доступность также обеспечивают близость международного аэропорта «Домодедово», Малого бетонного кольца (А-107) и Центральной кольцевой автомобильной дороги (А-113).

В парке собираются строить логистический комплекс, объекты формата light industrial, корпуса для промышленного производства и фармацевтический кластер.