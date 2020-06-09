РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. Самозанятым жителям Подольска начислили налоговый бонус в размере 12 130 рублей, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник подольского городского прокурора Иван Федоров.

«Самозанятым жителям Подольска начислили налоговый бонус в размере 12 130 рублей. Этот бонус предоставляется не только зарегистрированным в мобильном приложении «Мой налог» плательщикам налога (НПД), но и тем, кто будет регистрироваться в 2020 году. Бонус будет списываться автоматически в текущем году в счет уплаты налога, задолженности или пеней по налогу на профессиональный доход», - сказал Федоров.

Бонус начисляется дополнительно к субсидии, предусмотренной постановлением правительства РФ в размере налога, уплаченного за 2019 год. Субсидия выплачивается на банковскую карту, привязанную в мобильном приложении «Мой налог». Для получения субсидии заявление не требуется.

Субсидии для самозанятых на сумму более чем на 1 миллиард рублей направили на банковские карты, привязанные в мобильном приложении «Мой налог». В помощь самозанятым на сайте ФНС России размещены необходимые разъяснения о выплате субсидий и предоставлении бонусов, а также даны ответы на часто задаваемые вопросы.