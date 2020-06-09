РИАМО - 9 июн. Порядка 12,7 миллиарда рублей поступило на счет городского застройщика «Мосотделстрой №1» для завершения строительства ЖК «Царицыно», в том числе корпуса 35, и ЖК «Терлецкий парк», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Финансирование завершения строительства двух этих объектов и восстановления прав дольщиков обеспечено решением города по приобретению акций застройщика.

«Договор на приобретение акций городского застройщика был подписан накануне», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она отметила, что деньги, которые город выделил на достройку двух очередей ЖК «Царицыно», включая корпус 35, и ЖК «Терлецкий парк», позволят АО «Мосотделстрой №1» осуществить проведение работ на объектах.

Эта сумма – неокончательная. Все средства застройщик получит для полного завершения строительства жилых комплексов на улицах 6-я Радиальная и Новогиреевская.