РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июн. В поликлинических отделениях Люберецкой областной больницы возобновили оказание плановой медицинской помощи пациентам по нескольким профилям, сообщил исполняющий обязанности главного врача медучреждения Дмитрий Семенцов.

Посещать поликлинику можно, начиная с 8 июня.

«Теперь при посещении медучреждения действуют новые правила - вход осуществляется строго в перчатках и медицинских масках, сопровождать пациента может один человек. Каждому посетителю на входе обязательно измерят температуру. Не стоит забывать и о соблюдении социальной дистанции», - сказал Семенцов.

Он уточнил, что жители могут попасть на прием к специалистам по следующим направлениям: хирургия, кардиология, эндокринология, неврология, акушерство-гинекология, функциональная и ультразвуковая диагностика.

Запись на консультацию к специалисту осуществляется участковым терапевтом по системе «врач-врач», на прием к врачу-терапевту можно записаться по единому номеру сall-центра 8-800-550-50-30 или через электронную регистратуру на сайте госуслуг.

По словам Семенцова, интервал между записями пациентов составит не менее 30 минут - это время необходимо для проведения дезинфекционной обработки помещений.