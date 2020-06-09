РИАМО - 9 июн. В ТиНАО начали второй этап строительства подстанции «Хованская», ее строит компания «Россети Московский регион», говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

Трансформаторная мощность подстанции «Хованская» составляет 700 МВА.

«Открытая минувшей осенью подстанция (ПС) 220/110/20/10 «Хованская», стала крупнейшим питающим центром Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (ТиНАО)», - сказал глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Сейчас подстанция «Хованская» обеспечивает электричеством Коммунарку, в том числе больницу, в которой проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией.