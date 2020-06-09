РИАМО - 9 июн. Строительство ФОКа в Серпухове на улице Фирсова закончат в ноябре 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей, системы видеонаблюдения, а также благоустройство прилегающей территории. Общая готовность объекта - 60 процентов», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.



Спорткомплекс будет двухэтажным. В нем будет бассейн, тренажерный зал, душевые и раздевалки, медицинский кабинет и кафе. На прилегающей территории обустроят парковку и высадят деревья.

Общая площадь комплекса составит свыше 2 тысяч квадратных метров.