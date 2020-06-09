РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. Житель Подольска получил один год лишения свободы за хранение гашиша массой 2,57 грамма, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник подольского городского прокурора Иван Федоров.
В Подольске сотрудники полиции задержали и доставили в дежурную часть ЛОП на железнодорожной станции Подольск мужчину. В ходе личного досмотра правоохранители обнаружили и изъяли у него гашиш массой 2,57 грамма.
«Подольская городская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранения без цели сбыта наркотического средства в значительном размере). 8 июня гражданину вынесли приговор и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год», - сказал Федоров.
Хранение наркотиков является уголовно наказуемым деянием, за которое предусмотрено наказание, в том числе штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Наказание также может быть в виде обязательных работ на срок до 408 часов, исправительных работ на срок до двух лет, ограничения свободы на срок до трех лет, лишения свободы на срок до трех лет.
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