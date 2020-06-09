РИАМО - 9 июн. Проверка назначена после обнаружения тела 13-летнего подростка недалеко от берега в карьере, расположенном в Лыткарине, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Тело без внешних признаков насильственной смерти обнаружили 8 июня. По предварительным данным, ребенок находился около водоема с другом, где во время купания утонул.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.