РИАМО - 9 июн. Рабочие заканчивают облицовку вентиляционных шахт на территории столичного Северного речного вокзала, шахты покрывают гранитом, говорится в сообщении пресс-службы «Москоллектора».

«Для возрождения культурного места Москвы потребовались не только работы, связанные с реставрацией фасадов зданий и обновления интерьеров, но и работы по благоустройству прилегающей территории. Вентиляционные шахты – легкие коммуникационного коллектора «Водный стадион», благодаря которому район Северного речного вокзала снабжается энергоресурсами», - сказал генеральный директор ГУП «Москоллектор» Яков Ротмистров.

Набережную и площадь у Северного речного вокзала обустроят в едином дизайне.

ГУП «Москоллектор» обслуживает 792 километра коммуникационных коллекторов. В них находятся более 7,5 тысяч километров силовых кабелей, более 21 тысячи километров связей и спецсвязи, а также трубопроводы теплосети и водопровода.