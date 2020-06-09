РИАМО - 9 июн. Власти Подмосковья организовали перевозку граждан, прибывающих вывозными рейсами в аэропорты Шереметьево и Домодедово из зарубежных стран, с начала апреля Минтранс встретил из аэропортов более 17 тысяч пассажиров, из них более 14 тысяч человек доставили до дома и обсерваторов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



Пассажиры прилетели 130 рейсами из 53 стран.



«Более 9,7 тысячи жителей Московской области и Москвы доставлены до дома для соблюдения 14-дневного режима самоизоляции. Более 4,4 тысячи жителей других регионов были доставлены в областные обсерваторы. Правительством Подмосковья также организована перевозка свыше 100 граждан, которые проживают в соседних регионах для соблюдения самоизоляции», - сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Она добавила, что ежедневно в аэропорты Московской области прибывает от одного до четырех рейсов, на каждом находятся от 80 до 360 пассажиров, среди которых маломобильные граждане, родители с грудными детьми, хозяева с домашними животными. Для всех пассажиров при встрече и перевозке организованы комфортные условия.

В перевозке задействовали около 120 транспортных средств. Они проходят дезинфекцию до и после каждого рейса. Водители работают в костюмах, масках и перчатках.



Каждый рейс встречают от трех до восьми часов. Это происходит с участием более 100 сотрудников служб регионального Минтранса, водителей автобусов, погранслужбы, санитарно-карантинного пункта, Роспотребнадзора и врачей.